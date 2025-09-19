TBS¤¬BMSG¤È¶¦¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTHE LAST PIECE¡×¡£9·î19Æü¤Î¡ØTHE TIME,¡Ù¤ÎÊüÁ÷Æâ¤Ç¡¢¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¾Á°¡ÖSTARGLOW¡×¡Ê¥è¥ß¡§¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥í¥´¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£µÌ¾¡ÊRUI¡¢TAIKI¡¢KANON¡¢GOICHI¡¢ADAM¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë9·î26Æü¤Î¡ØTHE TIME,¡Ù¤ËSTARGLOW¤¬½é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÀ¸½Ð±é¡£¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼³Ú¶Ê¡ÖMoonchaser¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê