ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü¤¬19Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½ÁªAÁÈ¤Ë¡¢Á°²óÂç²ñ½÷²¦¤Ç2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊJAL¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£60¥á¡¼¥È¥ë38¤Èµ­Ï¿¤ò¿­¤Ð¤»¤º¡¢BÁÈ¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ½÷»Ò½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ÎÌ´¤Ï¡¢Í½Áª¤Ç»¶¤Ã¤¿¡£¸á¸å7»þ30Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Í½ÁªAÁÈ¤Ë¡¢ËÌ¸ý¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡£ÂçÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤âÂç¤­¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤ê¤òÅê¤¸¤¿¤¬¡¢2ÅêÌÜ¤Î60