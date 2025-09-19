°¦¼Ö¤ò¥­¥ì¥¤¤ËÀö¼Ö¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢ºÇ½é¤ËÀö¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¿¡¤­¾å¤²¤¹¤ëÁ°¤Ë´¥¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥·¥ß¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢Àö¼Ö»þ¤ÎÇº¤ß¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï°Õ³°¤È¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¿å¥·¥ß¤Î¸¶°ø¤Ï¿åÆ»¿å¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥³¡¼¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿½ã¿å´ï¡Ö¿å¥·¥ßZERO¡×¡Ê2Ëü3800±ß¡Ë¤Ï¡¢¿åÆ»¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç½ã¿å¤òÀ¸À®¡£¿å¥·¥ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë±öÁÇ¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ê¤É¤ò4¤Ä¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ç½üµî¤·¤Þ¤¹