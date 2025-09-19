¡þÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾åÅÄÉ´Ç«¡Ê26¡á¥¼¥ó¥ê¥ó¡Ë¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë49¤ÎAÁÈ7°Ì¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ÏBÁÈ¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¾å°Ì12¿Í¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï3ÅêÌÜ¡£¤ä¤ê¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë¤òÂç¤­¤¯Ä¶¤¨¡¢µ­Ï¿¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Åê¤²¤¿¸å¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡£ÅÝ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÉ¬»à¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤³¤é¤¨¤¿¤«