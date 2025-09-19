º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÆþ¾ìÌµÎÁ¤Î¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¥à¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¥Ê¥¤¥È²¼ËÌÂô 2025¡×¤¬¡¢2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤¬¡¢¥¢¡¼¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÍ­ÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆÃÅµÆâÍÆ¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥à¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¥Ê¥¤¥È²¼ËÌÂô 2025¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£·î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¥à¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¥Ê¥¤¥È²¼ËÌÂô 2025¡×ËèÇ¯¤ª·î¸«¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¥¢¡¼