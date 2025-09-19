Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢19ÆüÌë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¨¥É¥ï¡¼¥É²¦»ÒÉ×ºÊ¤ò¸æ½ê¤Ë¾·¤­º©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÆ±ÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢19Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢ÍèÆüÃæ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥é¸ø¥¨¥É¥ï¡¼¥É²¦»Ò¤È¥½¥Õ¥£ÈÞ¤ò¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¸æ½ê¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë°®¼ê¤·¡ÖThank you for coming¡×¤Ê¤É¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥É¥ï¡¼¥É²¦»Ò¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÄï¤Ç¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÏµîÇ¯6·î¤Î¥¤¥®¥ê¥¹Ë¬Ìä¤ÎºÝ¤â²¦»ÒÉ×ºÊ¤È