¢¡À¤³¦Î¦¾åÂè£·Æü¡Ê£±£¹Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Í½Áª£ÁÁÈ¤Î¾åÅÄÉ´Ç«¡Ê¥¼¥ó¥ê¥ó¡Ë¤Ï¡¢£³ÅêÌÜ¤Çµ÷Î¥¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Å¾ÅÝ¤·Àª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¤Ç¤óÉô¤¬Æ§ÀÚÀþ¤ò¤ï¤º¤«¤Ë±Û¤¨¤¿¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¥Õ¥¡¥¦¥ë¡££²ÅêÌÜ¤Î£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£´£¹¤¬ºÇ½ªÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»îµ»¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎÅê¤Æ¤­¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤«¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£º£¹³µÄÃæ¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤â½Ð¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Èµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢²¿¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ