¿·ÂÎÁà¤Î¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Ë¤è¤ë²áÅÙ¤Ê»ØÆ³¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢²½¾ÑÉÊÂç¼ê¥Ý¡¼¥é¤¬ÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¤Î¶¨»¿¼Ò·ÀÌó¤ò²òÌó¤·¤¿¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î°¦¾Î¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥óPOLA¡×¤Ïº£¸å»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£