¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÆü£²¡½£¶¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£±£¹Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡ËÃæÆü¤Ï¡¢½ªÈ×¤ËÈ¿·â¤¹¤ë¤âµÚ¤Ð¤º¡¢£´Ï¢ÇÔ¡£»î¹ç¸å¤Ë°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¤Ë¡¢¤Ï¤Ê¤à¤±¤ÎÇòÀ±¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³°Ì¡¦µð¿Í¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢£²£°£±£²Ç¯°ÊÍè¡¢£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ã£Ó½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À­¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¡££µÇ¯Ï¢Â³£Â¥¯¥é¥¹¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦Ìø¤Ï¡¢£·²óÅÓÃæ¤ò£¸°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç£´ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£À©µå¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£½é²ó¤Ë»Íµå¤ÇÄ¹²¬¤ò½ÐÎÝ¤µ¤»¤ë¤È¡¢