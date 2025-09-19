21:30 ¥«¥Ê¥À¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê7·î¡Ë Í½ÁÛ-0.8%Á°²ó1.5%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ-0.6%Á°²ó1.9%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ) 22:00 ÊÆÃæ¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ 20Æü 0:00 ¥ß¥é¥óFRBÍý»ö¡¢CNBC½Ð±é 3:30 ¥Ç¥¤¥êー¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ï¢¶äÁíºÛ¡¢AI´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë ÊÆ¶âÍ»»Ô¾ì 3¤Ä¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¡Ê¶âÍ»ÇÉÀ¸¾¦ÉÊ¡ËËþ´üÆü¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¦¥£¥Ã¥Á¥ó¥°¡× ¥æー¥í·÷ºâÌ³Áê²ñ¹ç EUºâÌ³ÁêÍý»ö²ñ¡ÊÈó¸ø