21Æü¤«¤é¤Î½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤òÁ°¤Ë¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¤Ï19Æü¡¢¸©Ä£¤Ç½ÐÈ¯¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÈ¯¼°¤Ï¡¢½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤Î¼þÃÎ¤ò¿Þ¤í¤¦¤È³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Çò¥Ð¥¤¤ä¥Ñ¥È¥«ー¤Ê¤É¤¬¹ç¿Þ¤È¤È¤â¤Ë°ìÀÆ¤Ë½ä²ó¤Ø½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¡¢¸©Æâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¿Í¿È»ö¸Î¤Î·ï¿ô¡¢»à¼Ô¿ô¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÁ°Ç¯¤è¤ê¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤Ï21Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¤Î10Æü´Ö¤Ç¤¹¡£