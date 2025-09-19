¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£µ¡½£´¹­Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¹­Åç¤Ï¡¢µð¿Í¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤Ç£³°Ì¤Þ¤Ç£·¥²¡¼¥àº¹¤Ë¹­¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇÃ»¤Ç£²£°Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¡¢£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À­¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡£ÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤¬¡¢£¶²ó£µ¼ºÅÀ¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£²²ó¤Ë£´ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤Î¥½¥í¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢£´²ó¤Ë£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÈïÃÆ¡££´²ó¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é£¹ÈÖ¡¦»³ºê¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£»³ºê¤Ë¤Ï£¶²ó£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤â±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾