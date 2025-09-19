6²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿ºå¿À¡¦ÁáÀî¡á¹Ã»Ò±àºå¿À¤¬Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤Ç4Ï¢¾¡¡£¿·¿ÍÁáÀî¤¬Áö¼Ô¤òºÆ»°ÇØÉé¤Ã¤Æ¤â3Ê»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤ÉÏ»²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ2¾¡ÌÜ¡£»Í²ó¤Ë¹â»û¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç2ÅÀÀèÀ©¤·¡¢¸Þ²ó¤Ï¿¹²¼¤Î°ìÈ¯¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡£ÀÛ¹¶¤ÎDeNA¤Ïº£µ¨ºÇÄ¹¤ÎÏ¢¾¡¤¬6¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£