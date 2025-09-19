¤ª¤·¤ã¤ì¤Ï³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î°ì¸À¤ÇÂæÌµ¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©É®¼Ô¤ÎÍ§¿ÍA»Ò¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª ¤½¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä ¥×¥í¤¬²¼¤·¤¿¿¿¼Â¤Ë¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¡ª¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤­¡×¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£ ¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À­¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯6·î¡Û ¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿Æâ