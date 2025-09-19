◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-4 広島(19日、東京ドーム)巨人は初回に先制を許すも、広島に逆転勝利を収めました。同日2位DeNAが敗れたため、1ゲーム差に迫っています。先発マウンドにあがった山粼伊織投手は初回、2アウトから小園海斗選手の内野安打を浴びます。その後、末包昇大選手に四球を与え1、2塁とピンチを招くと、坂倉将吾選手の先制2点タイムリーを浴びました。しかし即座に巨人打線も反撃。2回の先頭打者として打