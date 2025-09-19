¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í5¡½4¹­Åç¡Ê2025Ç¯9·î19ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬19Æü¤Î¹­ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨59ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£º£µ¨43¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¡Ê8¾¡4ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢»³¸ýÅ´Ìé¡Ê¸½2·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬2012Ç¯¤Ëµ­Ï¿¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó44¥Û¡¼¥ë¥É¤ÎµåÃÄºÇÂ¿µ­Ï¿¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£5¡½4¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£ºÇ½é¤ËÂÇÀÊ¤Ø·Þ¤¨¤¿4ÈÖ¡¦ËöÊñ¤ò3µåÌÜ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤ë¤È¡¢5ÈÖ¡¦ºäÁÒ¤Ï½éµå¤Î156¥­¥íÄ¾µå