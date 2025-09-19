人気グラビアアイドルの鈴木ふみ奈（35）がこのほど、デビュー15周年を記念した写真集「GRACE」（日之出出版）を、9月25日に発売することを発表した。発売に先行して、誌面から大胆カットも公開された。 【写真】これが15年間トップを走る“I”ボディだ 15年間の活動の集大成となる同作は「GRACE（優美さ、しとやかさ）」をテーマに、ベトナムのダナンと世界遺産のホイアンで撮影。“今の鈴木ふみ奈”だからこそ