£±£¶Æü¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÆ¯¤¯ºî¶È°÷¡£¡ÊËüÇ«¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ9·î19Æü¡ÛÃæ¹ñ³¤Æî¾Ê¤ÎËüÇ«»Ô¤Èàû³¤¡Ê¤±¤¤¤«¤¤¡Ë»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÅÍ×¿åÍø»ö¶È¡¢µíÏ©ÎæÞõÞô¡Ê¤«¤ó¤¬¤¤¡Ë¶è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï16Æü¡¢¼ç¿åÏ©¤Î2¹æ¥È¥ó¥Í¥ë¤¬´ÓÄÌ¤·¤¿¡£Á´Àþ½é¤Î¥È¥ó¥Í¥ë´ÓÄÌ¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÂç¤­¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¿ë¤²¤¿¡££±£¶Æü¡¢¥È¥ó¥Í¥ë´ÓÄÌ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÇÓ¿åºî¶È¡£¡ÊËüÇ«¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë2¹æ¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï³¤Æî¾Ê¿åÍø¿åÌ³È¯Å¸½¸ÃÄ»±²¼¤Î³¤Æî