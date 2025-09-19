King ¡õ Prince¤¬¡¢º£Ç¯5·î10Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á¡ÙÄÉ²Ã¸ø±é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤è¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎBlu-ray¡õDVD¤¬10·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤è¤ê¡ÖI MY ME MINE¡×¤ò¤­¤ç¤¦19Æü¸á¸å9»þ¤ËKing & Prince ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë¡ª¡ÖI Know¡×PerformanceÆ°²èÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØKing & Prince LIVE TOUR