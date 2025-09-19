¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È 2025/26 ¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àá¥µ¥Ã¥«¡¼AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡¢¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸EAST¤ÎÂè1Àá¤¬16¡¢17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£J¥ê¡¼¥°Àª¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤¬¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£(¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢)¤Ë2-0¤ÎÇòÀ±È¯¿Ê¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï¾å³¤³¤¹Á(Ãæ¹ñ)¤Ë3-0¤Î²÷¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤ÎACLE¤ËÄ©¤àFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÏFC¥½¥¦¥ë(Ãæ¹ñ)¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢1-1¤Î¥É¥í¡¼È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥°