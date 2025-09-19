¹ñÀªÄ´ºº¤Ï20Æü¤«¤é¡¢Ä´ºº°÷¤¬Ä´ººÉ¼¤ò»ý¤Ã¤Æ³Æ²ÈÄí¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë½»¤àÁ´°÷¡¢Á´À¤ÂÓ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¤¬Ê¡»ã¤äºÒ³²ÂÐºö¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Î´ðÁÃ¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Ì±´Ö¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î½ÐÅ¹·×²è¤äÅÅÎÏ¤Î¼ûÍ×Í½Â¬¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÀªÄ´ºº¤À¤Èµ¶¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¹ñÀªÄ´ºº¤ÎÄ´ººÉ¼¤Ç¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²¹½À®¤ä¡¢Æ¯¤¯¾ì½ê¡¢½»µï¤Î¼ïÎà¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤ª¤è¤½8600¿Í¤¬Ä´ººÉ¼