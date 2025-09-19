¤³¤ÎÌ¡²è¤ÏÃø¼Ô¡¦¿ÀÃ«¤â¤Á(@mochidosukoi)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢Ç¥³è¤«¤é»Ò°é¤Æ¤Þ¤Ç¤Î½÷À­¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê³ëÆ£¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¹âÈª¥­¥ê¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢·ëº§4Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÇ¥³èÎò¤â4Ç¯¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¿´¤ÎÍ¾Íµ¤ò¼º¤¤¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î´üÂÔ¤ä¤¤¤éÎ©¤Á¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤Ä´Ø·¸¤¬¤¹¤ì°ã¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤âµµÎö¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤ß¤ó¤Ê»ä¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡ÙÂè17ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ÉÔÇ¥Ãç´Ö¤Î¤¢¤¤¤³¤Á¤ã¤ó¤«¤é¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥é¥¤¥ó¤¬¤­