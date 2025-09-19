19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÅìµþ¤ÏÃë´Ö¤Ç¤âÎäË¼¤¤¤é¤º¤ÎÎÃ¤·¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÄãµ¤²¹¤Ï18.6¡î¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï26.3¡î¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤¬¤³¤Î»þ´üËÜÍè¤Îµ¤²¹¤Ç¤¹¡£¿ïÊ¬²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤ÏÌë¤«¤éÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±«±À¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Æî³¤¾å¤«¤é±«±À¤¬ËÌ¾å¤·¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Ë¤ÏÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ³¤¤«¤é¤Ï¼¡¤ÎÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±«±À¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£20ÆüÃë¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢ÅìËÌ¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤â