¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï19Æü¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤¬¡¢ÌîÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤ÎÅÞ°÷Ì¾Êí¤Ê¤É¤«¤éÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Î¿®¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌó11Ëü¿Í¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤â¤è¤¦¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µìÅý°ì¶µ²ñ¤¬¿®¼Ô¤ò½¸ÃÄÆþÅÞ¤µ¤»¤¿µ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ë¡£