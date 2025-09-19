º¸¤¬SE 2¡¢±¦¤¬16Image: Ã§±Ñ½Ó Âè2À¤Âå¤ÎiPhone SE¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ5Ç¯¡£ÆÃ¤ËÉÔËþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾®¤µ¤á¤ÎãþÂÎ¤Ï¹¥¤ß¤À¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¤ï¤¿¤·¤ÎÍÑÅÓ¤Ï½ÐÀè¤Ç¥¦¥§¥Ö¤äSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤È¡¢·èºÑµ¡Ç½¤äÌîµå¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½èÍýÇ½ÎÏÅª¤Ë¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Û¡¼¥à¥Ü¥¿¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â²¿µ¤¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼å¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥«¥á¥éµ¡Ç½¡£¼èºàÀè¤Ê¤É¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·