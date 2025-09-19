ÂæÉ÷15¹æ¤ÎÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¦¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÎµ´¬¤ÎÈ¯À¸¤«¤é9·î19Æü¤Ç2½µ´Ö¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î½»Âð¤¬Âç¤­¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éüµì¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤Î1¤Ä¤¬¹ñ¤Î»Ù±ç¤ò¤á¤°¤ëÄ´ºº¡£»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Áê¼¡¤°²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û9·î5Æü¤ÎÎµ´¬¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿½»Âð ¡ãÈÓÅÄÈþÄá¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¡ä ¡Ö²°º¬´¤¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤³¤«¤é±«¤¬Ï³¤Ã¤Æ¤­¤¿¡× ¤¢¤ì¤«¤é2½µ´Ö¡£2³¬¤ÎÅ·°æ¤Ë¤ÏÂç¤­¤Ê·ê¤¬³«¤¤¤¿¤Þ