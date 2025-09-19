¢¡Î¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê19Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤ÎÍ½ÁªAÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ10°Ì¤Î¾åÅÄÉ´Ç«¡Ê¥¼¥ó¥ê¥ó¡Ë¡áÊ¡²¬¸©»åÅç»Ô½Ð¿È¡á¤Ï2ÅêÌÜ¤Ë60¥á¡¼¥È¥ë49¤òÅê¤²¤ÆAÁÈ7°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£20Æü¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï21»þ³«»Ï¤ÎBÁÈ¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·è¤Þ¤ë¡£AÁÈ¤Î14¿ÍÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¤·¾åÅÄ¤Ï1ÅêÌÜ¤Ï57¥á¡¼¥È¥ë18¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢1ÅêÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£10°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿2ÅêÌÜ¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë49¤ÈÂçÉý¤Ëµ­Ï¿¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç