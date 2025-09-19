¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿ÃËÀ­¤ÎÉþ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç°ú¤­ÅÝ¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç61ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀõÍø½¤»ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¤Ï9·î8Æü¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÝ¡¢Æ±¤¸¤¯¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¡Ê70Âå¡Ë¤ÎÉþ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¼ÖÆ»¤ËÅ¾ÅÝ¤µ¤»¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ­¤ÏÃÏÌÌ¤ËÆ¬¤òÂÇ¤Ã¤Æ½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢¸½ºß¤âÆþ±¡Ãæ¤Ç¤¹¡£ÈÈ¹ÔÄ¾Á°¡¢ÀõÍøÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈï³²¼Ô¤ÎÃËÀ­¤È¼«Å¾¼Ö¤ÇÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤¬¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÌÜ