ºòÇ¯£¸·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¤µ¤ó¤¬£±£¹Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥±¡¼¥­ºî¤ê¤ÏÆÀ°Õ¤³¤ÎÆü¤Ï¾®Çþ¡¦ÆýÀ½ÉÊÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÏÊÆÊ´¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÏÆ¦Æý¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÂåÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤é¤ß¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Í¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬¤Î¤Ã¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥±¡¼¥­¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥àÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°ºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¡£¡£¡×¤ÈÌÀ¤«