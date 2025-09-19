²Î¼ê¤ÎÌ¤Í£mie¡Ê67¡Ë¤¬19Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£18Æü¡¢ÌÜ¹õ¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¢¥ì¥¤¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖAutumn light 2¡×¡Ê¢¨2¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¥í¡¼¥Þ¿ô»ú¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌLIVE¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥«¡¦¥«¡¼¥ó¡Ö¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ÎÌë¡×¤ò¡ÖËÜÈÖ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Þ¤Ç¡Ò»ä¡¢ËÜÅö¤Ë²Î¤¨¤ë¤«¤Ê¡Ä¡Ó¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¹âÍÈ¤·¤¿µ¤Ê¬¤ÏÀäÂÐÂç¾æÉ×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë²Î¤Ã¤¿ËÜÈÖ¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î½ÐÍè¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿