9·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¢¤Î¡×¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡¢A¥Þ¥Ã¥½²ÃÇ¼¡¢¤½¤·¤ÆME:I¤ÎKEIKO¤ÈAYANE¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍèÅ¹¤·¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤ËÊ±¤·¤¿¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤æ¤ë¡Á¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¾®³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¡×¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤Î¡È¤º¤ëµÙ¤ß¡É¤ò¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬Ë½Ïª¡ªÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶áÀê¤¤¤â»Ï¤á¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¡ÈÀê¤¤»Õ¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç½Ð±é¼Ô¤ÎÎ¢¾ðÊó¤ò¼¡¡¹¤ÈË½Ïª¤·