Ado¤¬¡¢9·î26Æü¤Ë·à¾ì¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¼çÂê²Î¤Î¿·¶Ê¡ÖÉ÷¤È»ä¤ÎÊª¸ì¡×¤ò9·î26Æü¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼çÂê²Î¤ò¤Î¤»¤¿¥³¥é¥ÜPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¢¡Ado Æ°²è¡ÖÉ÷¤È»ä¤ÎÊª¸ì¡×¤Ï¡¢ºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Öº£¾¬¤Î⽉¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤ä¡ÖÅß¤Î²Ö¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤­¤¿µÜËÜ¹À¼¡¡£¤Ê¤ªº£²ó⼥À­¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£ÊÔ¶Ê¤Ï¡¢⾼Äãº¹¤Î¤¢¤ëÀ¼⾊¤ÇÂ¿¤¯