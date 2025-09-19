¥¸¥ó¥º¡Ê°Ê²¼¡¢JINS¡Ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯½Õ¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÃæ±ûÄÌ¤ê¤Ë¡¢½é¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ú´ÏÅ¹¡ÖJINS ¶äºÂÅ¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ë¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢»ö¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëJINS¤Ï¡¢¤³¤³¶äºÂ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È³×¿·¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¶áÂåÆüËÜ·úÃÛ¤Îµð¾¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ó¡¦¥ì¡¼¥â¥ó¥É»á¤¬Àß·×¤·¤¿Îò»ËÅªÌ¾·úÃÛ¡¦¶µÊ¸´Û¥Ó¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢À¤³¦Åª·úÃÛ²È¡¦Æ£ËÜÁÔ²ð»á¤¬¿·¤¿¤ÊÀß·×¤ò¼ê¤¬