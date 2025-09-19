¢£ÂæÉ÷17¹æ(¥ßー¥È¥¯) ¡Ú²èÁü¡ÛÁ´¹ñ¤Îº£¸å¤ÎÅ·µ¤¡¦ÂæÉ÷¿ÊÏ© 2025Ç¯9·î19Æü19»þ0Ê¬È¯É½ 19Æü18»þ¤Î¼Â¶·¼ïÊÌ    ÂæÉ÷Âç¤­¤µ    -¶¯¤µ    -Â¸ºßÃÏ°è    ²ÚÆîÃæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ22ÅÙ55Ê¬ (22.9ÅÙ)Åì·Ð115ÅÙ05Ê¬ (115.1ÅÙ)¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÀ¾ 20 km/h (10 kt)Ãæ¿´µ¤°µ    996 hPaÃæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®  