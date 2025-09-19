NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢eSIMÂÐ±þµ¡¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢eSIM¤Î³«ÄÌ¤¬¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢19Æü16»þ30Ê¬¤´¤í¤«¤é·ÑÂ³Ãæ¡£¸¶°ø¤ÈÉüµì¸«¹þ¤ß¤Ï³ÎÇ§Ãæ¡£ 19Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖiPhone 17¡×¥·¥êー¥º¤È¡ÖiPhone Air¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âeSIMÀìÍÑµ¡¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£