¡þÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢(13Æü¡Á21Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê(JAL)¤¬60£í38¤ÇAÁÈ8°Ì¤Ç¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Í½Áª¤Ï¡¢62£í50¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¡¢¾å°Ì12¿Í¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤ì¤ÐÆÍÇË¡£Á°²ó¤Î2023Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ½÷²¦¤ÇºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë¤ÎËÌ¸ýÁª¼ê¤Ï¡¢Í½ÁªAÁÈ¤Î1¿ÍÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Á´Áª¼êºÇ½é¤Î1Åê¤Ç¡¢60£í31¤òÅê¤²¤ë¤È¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤¬Âç´¿À¼¡£2ÅêÌÜ¤Ç¤Ï¡¢60£í38¤Èµ­Ï¿¤ò¿­¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢3ÅêÌÜ¤Ï62£í