¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£¹Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¡¦ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¤¬£¶²ó£¶°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£½é²ó¡¢¤¤¤­¤Ê¤êÏ¢ÂÇ¤òÍá¤ÓÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ò¾·¤¯¤â¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÌµ¼ºÅÀ¡££³²ó°Ê³°¤ÏËè²ó°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢£³¤Ä¤ÎÊ»»¦¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤¬¹Ã»Ò±à½éÀèÈ¯¡£º£µ¨£²¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Á¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤Ë¸å¤òÂ÷¤·¤¿¡£