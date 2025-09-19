◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島（19日、東京ドーム）巨人・山粼伊織投手が7回2アウトの場面でファビアン選手の一発を浴び降板となりました。この日は2本のタイムリーを放つなど、3打点と打撃でも躍動を見せました。この日は初回、小園海斗選手の内野安打など2アウト1、2塁のピンチを迎えると、坂倉将吾選手に2点タイムリーを浴び、先制点を献上します。その後もピンチを招く場面もありましたが、味方の好守備にも助けられな