◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島（19日、東京ドーム）巨人・山粼伊織投手が7回2アウトの場面でファビアン選手の一発を浴び降板となりました。この日は2本のタイムリーを放つなど、3打点と打撃でも躍動を見せました。この日は初回、小園海斗選手の内野安打など2アウト1、2塁のピンチを迎えると、坂倉将吾選手に2点タイムリーを浴び、先制点を献上します。その後もピンチを招く場面もありましたが、味方の好守備にも助けられな
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 気がつくと病室に…涙を流す父
- 2. 通訳不在&英語堪能アナ役立たず
- 3. 「バレエは親のエゴ」発言が炎上
- 4. 北口榛花が予選敗退 涙止まらず
- 5. 林家ぺー宅で火災 保険未加入
- 6. 高市早苗氏「人工関節」を告白
- 7. 進次郎氏公約「何人騙されるか」
- 8. 引退の中田翔 大谷翔平にチクリ
- 9. 性行為の経験がない人に多い特徴
- 10. 孝太郎のバラエティ増 不満続出
- 1. 気がつくと病室に…涙を流す父
- 2. 進次郎氏公約「何人騙されるか」
- 3. 「おじアタック」に29歳女性恐怖
- 4. ワークマンで「商品が買えない」
- 5. 横浜の女児失踪 情報呼びかけ
- 6. 水没駐車場から脱出 異常0の車
- 7. 嫌味? 麻生太郎氏の「激励」話題
- 8. 「高市首相阻止」自民で包囲網か
- 9. 会議中に呂律回らず 救急搬送
- 10. 免許更新で現金窃盗 警官の実態
- 1. 高市氏の会見 司会が「失言」
- 2. 洗濯機の蛇口 開けっ放しリスク
- 3. 林家ペー宅火災 隣人明かす緊迫
- 4. 片付けの無限ループに陥る理由
- 5. 留学中に性被害 加女性2人が提訴
- 6. 「沈黙外交」恐ろしい結果を生む
- 7. 万博が殺伐 日本人の民度崩壊
- 8. 時速125kmで逆走し事故 懲役9年
- 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 10. 「スラダン」聖地が 無法地帯化
- 1. 性行為の経験がない人に多い特徴
- 2. 日本人はタクシーを降りろ 中国
- 3. 城ケ崎海岸で女性が海に転落、中国人観光客の男性が飛び込み救助＝「命は絶対に救わないと」
- 4. カーク氏を1発で射殺できた理由
- 5. 韓国首相「緊急指示」を発令か
- 6. 流産から1カ月後「0.4%の奇跡」
- 7. トランプ政権 8800億円の売却か
- 8. 留学生が激減? 米大学に「異変」
- 9. EU 露のガス輸入を全面停止へ
- 10. 「人工妊娠中絶」巡り厳しい姿勢
- 1. 店員のミス 差額請求ポスト炎上
- 2. 幼児教育・保育の無償化 概要
- 3. iPhone17購入者「物足りない」
- 4. 備蓄米効果 3カ月余りで息切れ
- 5. JR「ネット予約サービス」初連携
- 6. 有休 本当に幸せな時はいつ?
- 7. 中国経済 崩壊しない理由とは
- 8. 人気のハンバーガー店が苦境
- 9. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
- 10. 日本の将来不安「投資」で不安
- 1. NTTドコモ eSIM発行を停止
- 2. 限定クーポン配布中！Belkinの充電器やケーブルなどが最大43％OFFに【ライブドアショッピング】
- 3. iPhone17シリーズ見送る派の見解
- 4. 充電ケーブルいらず充電可 Anker
- 5. iPhone 17と昨年の最新を比較
- 6. Uber配達員が脅迫の被害に? 動画
- 7. 突然の「紐」登場 驚きの展開
- 8. 新Apple Watchが届いた際の感想
- 9. LINEメンションとリプライの違い
- 10. どこでも置ける憧れの暖炉
- 1. 北口榛花が予選敗退 涙止まらず
- 2. 引退の中田翔 大谷翔平にチクリ
- 3. 電撃婚から6年 40歳女優に衝撃
- 4. 通行人に唾吐く Vリーグ契約解除
- 5. 引退式に恩師登場 中田翔が号泣
- 6. 「遭遇したい」USJでWサンジ瓮▲縫瓩鯣瑤喀个靴伸爛錺鵐圈璽広瓩稜笑物語が話題「サンジがサンジを給仕してる…」「本物居るんだけど？」
- 7. 眠る間に...走り高跳び決勝進出
- 8. 判明 ド軍カーショーの純資産は
- 9. 大谷の偉業「ぶち壊し」怒りの声
- 10. 男子200m ライルズが4連覇達成
- 1. 通訳不在&英語堪能アナ役立たず
- 2. 「バレエは親のエゴ」発言が炎上
- 3. 林家ぺー宅で火災 保険未加入
- 4. 高市早苗氏「人工関節」を告白
- 5. 孝太郎のバラエティ増 不満続出
- 6. 綺麗な歌声どこ? 岸優太に悲痛声
- 7. 林家ペー宅で火事 愛猫4匹が死ぬ
- 8. サンドのライブ 客の3分の1帰る
- 9. リレー日本代表女子選手が花魁姿
- 10. 林家ペー自宅の下「住めない」
- 1. 「Uniqlo U」新作アイテム登場
- 2. 「櫃石」はなんて読む？ヒントなしで答えられる？
- 3. 2カ月で完売 口紅の新感覚リップ
- 4. セリアの110円ポーチをチェック
- 5. ワークマンの多機能リュック
- 6. 偉そうな言動が...モラハラ夫に
- 7. Amazon宣伝でAmazonを宣伝
- 8. 「ママ友にイラッ」話題の背景
- 9. GUがハリポタとコラボ商品発売
- 10. 「味薄い餃子」がきっかけだった