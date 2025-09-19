¡ÖÈ±Ž¤¤Þ¤¬¤¤¤â¤Î?¡×¤ÎÀ¼¤â¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç1¿Í2Ìò¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ë¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¡£?¥¹¥Ô¡¼¥É·ãÊÑ?¤ò¸«¤»¤¿ÇÐÍ¥¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»È±¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿½©¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖGINZA¡×(¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹)¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÊª¸ìÃæÈ×¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥Ìø°æ¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸Ž¥ÅÄÀî´äÃË¤òÃ»È±»Ñ