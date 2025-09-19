Ê¡²¬Åì½ð¤Ï19Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¼ãµÜ5ÃúÌÜ1ÈÖÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾å¤Ç18Æü¸á¸å5»þ30Ê¬¤´¤í¡¢µ¢ÂðÃæ¤Î¾®³ØÀ¸½÷»ù¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¡Ö¤ª¾î¤Á¤ã¤óÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î²ÙÊª»ý¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¤Ä¤­¤Þ¤È¤ï¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï30¡Á40Âå¡¢¿ÈÄ¹170¤¯¤é¤¤¤ÎÃæÆù¡¢¹õÈ±¡¢¹õ¿§Ä¹Âµ¥Ñ¡¼¥«¡¢¹õ·ÏÄ¹¥º¥Ü¥ó¡¢¹õ¿§¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¡¢Çò¿§¼êÄó¤²¥Ð¥Ã¥°½ê»ý¡£