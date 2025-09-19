ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¤Î±à»ù¤¿¤Á¤¬5·î¤ËÅÄ¿¢¤¨¤ò¤·¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¡¢9·î19Æü¤Ë°ð´¢¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°ð´¢¤ê¤ò¤¹¤ë»Ò¤É¤â ÈØÅÄ»Ô¾å²¬ÅÄ¤ÎÎëÌÚÎ´¤µ¤ó¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç°ð´¢¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈØÅÄÆîÍÄÃÕ±à¤ÎÇ¯Ä¹±à»ù18¿Í¤Ç¤¹¡£±à»ù¤¿¤Á¤ÏÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë³ù¤Î»È¤¤Êý¤ä°ð´¢¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ð¤Îº¬¸µ¤òÃúÇ«¤Ë´¢¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£ °ð¤Ï2025Ç¯5·î¤Ë±à»ù¤¿¤Á¤¬¿¢¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢±à»ù¤¿¤Á¤ÏÊÆ¤Å¤¯¤ê¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£