¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Ï9·î18Æü¡¢¡ÖÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î°Õ¼±¡¦½¢Ï«¼ÂÂÖÄ´ºº(2025Ç¯ÈÇ)¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï7·î8Æü¡Á16Æü¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ë20¡Á59 ºÐ¤ÎÃË½÷1,400Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎËþÂ­ÅÙ¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂ­ÅÙ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢7³ä¶á¤¯¤¬¡ÖËþÂ­¡×¡Ö¤ä¤äËþÂ­¡×(69.3%)¤È²óÅú¡£ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÍ­µëµÙ²Ë¤äµÙÆü¤ò¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤¡×(33.0%)¤ä¡Ö¶ÈÌ³¤ÎÀÕÇ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×(24.5%)¤¬