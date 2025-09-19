Ä¹Ìî»Ô¤Ç19Æü¡¢¸©Æâ¤Î¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤Î¿³ºº²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¥Ý¥¹¥¿ー¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ï¸©Æâ¤Î³ÆJA¤äJA¶¦ºÑÏ¢Ä¹Ìî¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¸©Æâ¤Î¾®³ØÀ¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö2891ÅÀ¡×¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£19Æü¤ÎÆó¼¡¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢1¼¡¿³ºº¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö99ÅÀ¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹½¿Þ¤ä¿§ºÌ´¶³Ð¡¢¸ÄÀ­¤ÎË­¤«¤µ¤Ê¤É¤ËÃåÌÜ¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ï¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ø¤Î°Õ