¢¡À¤³¦Î¦¾åÂè£·Æü¡Ê£±£¹Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë£²Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê£Ê£Á£Ì¡Ë¤¬£±£¸¿Í¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ½Áª£ÁÁÈ¤Î»îµ»½ç£±ÈÖÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¡££±ÅêÌÜ¤Ç£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£³£±¤ò¡¢£²ÅêÌÜ¤Ç£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£³£¸¡¢£³ÅêÌÜ¤Ç£µ£¸¥á¡¼¥È¥ë£¸£°¤òÅê¤²¤ë¤â¡¢Í½ÁªÄÌ²á¥é¥¤¥ó¡Ê£¶£²¥á¡¼¥È¥ë£µ£°¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢£ÂÁÈÁª¼ê¤Î·ë²ÌÂÔ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ëþ°÷¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÍ½ÁªÄÌ²á¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÌ¸ý¤Ï¡¢£³ÅêÌÜ¤Î¸å¡¢¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¬¤Ã¤¯¤ê¤È¸ª¤ò