¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬º£²Æ¡¢ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë4²¯ÊÆ¥É¥ë¡ÊÌó590²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Î·³»ö»Ù±ç¤ò¾µÇ§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊÆ»æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥ÈÅÅ»ÒÈÇ¤¬Êó¤¸¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢ÁíÅýÉÜ¤Î³Ô²í·Å¡Ê¤«¤¯¤¬¤±¤¤¡ËÊóÆ»´±¤Ï19Æü¡¢ÂæÏÑ¤ÈÊÆ¹ñ¤Ï¹ñËÉ¤ò´Þ¤á¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î³Æ²ÝÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤Ï¿Ê¹ÔÃæ¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±»æ¤Ï18Æü¡¢Æ¿Ì¾¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¸ò¾Ä¤ä½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë