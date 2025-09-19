¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¼é¸î¿À¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë»á¤¬¡¢¸ÅÁã¤ÎGK¤ÎÊä¶¯¤ËÄËÎõ¤Ê¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤¿¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïº£²Æ¡¢ºòµ¨¤Þ¤ÇÀµGK¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ª¥Ê¥Ê¤ò¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤ÇÊü½Ð¤·¤¿°ìÊý¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤«¤é¥»¥ó¥Ì¡¦¥é¥á¥ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£À¤³¦Í­¿ô¤ÎGK¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë°ÜÀÒ¡Ë¤È¡¢¥¨¥ß