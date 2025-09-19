¸â»Ô¤Î¿·¸¶»ÔÄ¹¤Ï19Æü¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤òË¬¤ìÆüËÜÀ½Å´¸âÃÏ¶è¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊ£¹çËÉ±ÒµòÅÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áá´ü¤ÎÀ°È÷¤òÃæÃ«ËÉ±ÒÂç¿Ã¤ËÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤ä¸ÛÍÑÁÏ½Ð¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ëÌ±´Ö´ë¶È¤ÎÍ¶Ã×¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÎÁá´üÀ°È÷¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ô2025Ç¯9·î19ÆüÊüÁ÷¡Õ