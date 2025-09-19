スウェーデンのデスメタルバンド「アット・ザ・ゲイツ」のフロントマンであるトーマス・リンドバーグさんが１６日、５２歳でこの世を去った。２０２３年から口腔と口蓋に発症した稀少がん「腺様嚢胞癌」の闘病生活を続けていたが、治療に伴う合併症により帰らぬ人となったという。バンドの公式声明では、「きみは僕たちのインスピレーションであり、思いやりと優しさに満ちた真の友人だった。きみの寛大