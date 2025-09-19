¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥¢¥­¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤¬2025Ç¯9·î16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾Ð´é¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤ê¿ë¤²¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»ö¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹Ãæ¡ª¡×¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥¢¥­¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ïº£Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥­¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿ÍÃ£¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥±¡¼¥­¤Î¤«¤ï¤ê¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼êºî¤ê¤Î¥«¥Ã¥×