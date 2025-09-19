©松浦太一・おつじ／集英社 ©Plott Inc. 2025この記事の画像を見る「一昨日さ〜シュレディンガーの猫助けた」異能力を持つギャル高校生が、何気なく強烈な一言を放つ。登録者数・約100万人（2025/9/19現在）のYouTubeの人気チャンネル『私立パラの丸高校』（以下、『パラ高』）から生まれた漫画『しれっとすげぇこと言ってるギャル。―私立パラの丸高校の日常―』（松浦太一(Plott)：原作、おつじ：作画/集英社）（以